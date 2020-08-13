美股昨夜的好表現，以及半導體相關個股的強勢拉抬，交易所投資人並盼望華府國會議員對經濟刺激的協商將有結果，帶動日經上午激揚。

周四日經225指數漲428點或+1.88%，為23272點，午休後維持漲426點。日經盤中一度來到近六個月的新高，幾乎到達疫情前的水準。東證一部指數漲17點或+1.1%，為1623點，接近六月的高點。

精密機械製造為表現最好的分類。奧林帕斯上漲3.3%，股價來到歷史新高。醫療器材商Terumo上漲3.8%。第一生命控股祭出股票回購計畫，午間漲2.5%。

觀察許多數據，全球製造業部門的復甦遠景變得更加堅實，三井大摩全球投資策略師表示。

儘管進展目前受阻，投資人仍寄望於美國推出財政刺激方案。另外，在5G技術的全球同業出現優秀獲利，投資人寄望新技術能推動晶片需求。

半導體股上漲。晶片製造設備商東京威力科創大漲3.3%。電容器和電子元件製造商村田製作所漲2.7%。

許多價值取向的個股在疫情期間極力對抗需求的下降，在本月至今出現上揚後進入獲利了結。

(時報資訊)