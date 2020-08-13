鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）向東芝（TOSHIBA）行使認購權，將旗下原持股80.1％的dynabook成為100％全資子公司。夏普表示，股權變化並未對dynabook組織、人員、系統產生變動調整，將持續提供客戶智能行動裝置應用的最佳解決方案。

夏普2018年6月與東芝締結股權轉讓契約，同年10月以約40億元取得旗下PC事業子公司Toshiba Client Solutions（TCS）80.1％股權、納為夏普旗下子公司，並在2019年1月更名dynabook株式會社重返PC市場。

東芝4日公告，6月30日接獲夏普通知將基於上述股權轉讓契約，對東芝剩餘持股行使認購權，對此已完成相關轉讓手續、將19.9％持股全數賣給夏普，使dynabook成為夏普100％全資子公司。

dynabook於2019年來台設立子公司台灣玳能科技，正式進軍台灣開展市場。台灣玳能科技總經理陳欽信指出，公司在夏普入主後積極提升競爭力及企業價值，致力拓展PC事業、智慧科技與智能行動裝置解決方案等領域。

陳欽信指出，未來在教育單位、醫療事業、電競產業、雲端計算平台、智慧工廠、8K生態鏈等領域，將與夏普三大事業群之一的ICT團隊合作，整合硬體、軟體與服務，共同為客戶創建更高附加價值解決方案，打造次世代的智慧科技，因應後疫情變動快速的環境。

dynabook在台灣除了推出新商品，也逐步展開通路擴展布局，除攜手台灣夏普既有銷售通路，亦與原東芝時期商務夥伴「新向系統科技」持續拓展商用市場，著重科技製造業、零售服務業、日商企業、金融服務業等，提供整合式資訊服務系統與視訊會議整合解決方案。

此外，dynabook也攜手「展碁國際」深耕台灣通路市場，以虛實整合方式進行推廣，除了強化電商平台銷售外，也積極擴展實體銷售據點，盼讓日本原創的dynabook能在筆電市場的紅海殺戮戰場中異軍突起。

夏普會長戴正吳7月初時表示，夏普近年積極展開投資併購，主要是為了鞏固既有優勢、強化營運競爭力。其中，子公司dynabook在併入3個月後便開始獲利，希望能在今年底在日本申請上市。

(時報資訊)