越南從中美貿易戰開打後，就成為世界關注的焦點，它除了是世界工廠接班人，還具有四大亮點，因此被瑞銀、世銀點名為今年亞洲經濟新星。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南具有以下四大投資亮點。

第一，根據越南統計局、世界銀行等研究，過去十年，越南智慧手機普及率成長7倍、汽車滲透率成長接近一倍、購物中心數量翻升一倍，代表越南內需消費力於過去十年幾乎「改頭換面」。越南年均所得預料於明年突破3000美元，根據國際調研機構研究，「3000」美元，正是「第一階段消費升級」的門檻，對娛樂、住宅、醫療及旅遊的需求會比往年出現更明顯的增長；也就是說，越南的消費成長力道，接下來還會比過往更帶勁。

第二，對所有新興市場來說，經濟剛起飛時，金融業都是股市表現的「台柱」，越南也是如此，金融產業的比重佔了越南股市逾二成，而且未來前景充滿想像空間。張晨瑋表示，越南銀行業未來兩年的股東權益報酬率（ROE）將高達15-20%，而根據惠譽研究，台灣金融業2019年的ROE為0.63%；兩相對照，可見越南金融業正以光速擴張，預料至2025年，將有2到3家銀行總資產能名列亞洲前100大銀行，有效帶動股市成長。

第三，越南正快速城鎮化。張晨瑋分析，越南目前都市化率接近40%，預估至2030年，將突破50％。而隨著都市化程度攀升，對公共建設需求也會大增，越南政府已預計未來五年要投入300億美元鋪造基礎建設。

最後，是MSCI資金湧入。目前越南為MSCI邊境指數第二大市場，但以市值、交易量而言已超越部分新興市場，加上越南政府積極推動企業取消外資持有比重上限，越南升級MSCI新興市場指日可待。保越證券（Bao Viet Securities）曾評估，屆時可望吸引約8.5億美元以上資金湧入，並吸引更多主動型基金參與市場。

中國信託投信將於8月17日盛大募集中國信託越南機會基金，中國信託投信總經理張浴澤直言，近年被動型基金大行其道，導致投信在發行主動型基金前難免「思量再三」，產品不只要具備題材性，還得夠「珍稀」，才值得花心力。這檔中國信託越南機會基金，中信投信籌備了近兩年，期間團隊還飛到越南拜訪胡志明交易所以及當地券商，充分瞭解當地市場流動性以及各項交易規則，並且找到越南當地最大外資資產管理公司Dragon Capital擔任顧問，確定「質量兼具」，才敢自信滿滿的推出境內第一檔越南基金。

(時報資訊)