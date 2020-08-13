有鑑於新冠肺炎持續肆虐全球，亞太電(3682)今(13)日宣布，攜手台灣醫材大廠優盛(4121)，首度推出額溫槍、血壓計等健康醫材獨家資費方案，搭配396/596指定資費，即可0元帶回家，並符合政府相關規定，於取得「販賣業藥商許可執照」之全台25家亞太電指定門市限定販售，即日起正式開賣。

亞太電表示，4G上網吃到飽市場現正處於甜蜜點，加上5G轉換期尚未爆發，內部觀察發現，上半年非行動裝置綁約用戶約佔3成，創歷來新高，尤以百貨/量販禮券、視聽家電、生活家電最受青睞，即日起納入健康醫材商品，提供民眾更多元豐富的綁約選擇。

亞太電與優盛醫學首波聯手推出6款醫材產品獨家資費方案，包括藍牙額溫槍、藍牙血壓計、語音血壓計、藍牙體重體脂計等，均獲衛福部許可認證，凡新申辦或攜碼申辦396吃到飽（網速最高21Mbps），或596全速吃到飽資費，專案價0元起，需綁約24個月。另，同步積極規劃建置醫療物聯網平台，未來將協助用戶上傳血壓、體重體脂、體溫等基本數值，為用戶打造出更完善的全方位智慧醫療解決方案。

亞太電信5G服務即將於第三季開台，5G建設正如火如荼展開中，持續積極拉攏跨界、跨域智慧生活合作夥伴，探索更多可能性，一同壯大5G生態圈，現階段以推動智慧製造、智慧零售、智慧交通、智慧能源、智慧娛樂垂直領域為主軸，未來將逐步整合集團資源和生態圈合作夥伴，擴大智慧醫療領域服務觸角。

(時報資訊)