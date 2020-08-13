散熱廠-奇鋐(3017)及曜越(3540)分別因雲端伺服器/資料庫中心佈局有成及電競相關需求強勁，第2季業績表現亮眼，其中奇鋐第2季稅後盈餘5.67億元，季增1.92倍，累計上半年每股盈餘為2.16元，曜越第2季稅後盈餘為1.36億元，季增8.16倍，累計上半年每股盈餘為2.32元，由於陸系及美系雲端營運商產品將於今年第4季到明年第1季開始出貨，讓奇鋐下半年獲利看好，而曜越亦因客戶需求穩定，公司將努力讓第3季比第2季好。

今年上半年雖有新冠肺炎疫情不利因素，但宅經濟、居家辦公、線上教學等推升雲端伺服器/資料中心、電競/PC需求強強滾，亦讓散熱廠第2季及上半年業績旺到爆，雙鴻(3324)、建準(2421)、奇鋐及曜越今年第2季業績表現亮眼。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，伺服器/資料庫中心，以及通訊產品也成為公司今年第2季獲利大躍進的推手。

奇鋐第2季合併營收為116.05億元，季增55.01%，營業毛利為16.62億元，季增86.96%，單季合併毛利率為14.32%，季增2.44個百分點，營業淨利9.51億元，季增1.68倍，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為5.67億元，季增1.92倍，單季每股盈餘為1.61元；累計上半年合併營收為190.91億元，年成長16.42%，營業毛利為25.51億元，年成長41.63%，合併毛利率為13.36%，稅後盈餘為7.62億元，年成長85.24%，每股盈餘為2.16元。

曜越因搭上宅經濟電競及PC需求強勁，第2季合併營收為13.96億元，季增36.86%，創下單季歷史新高，營業毛利為5.07億元，季增52.71%，單季合併毛利率為37.36%，季增2.96個百分點，稅後盈餘為1.36億元，季增8.16倍，單季每股盈餘為2.09元，累計上半年合併營收為24.16億元，年成長14.34%，營業毛利為8.4億元，年成長34.4%，合併毛利率為36.13%，年增5.29個百分點，稅後盈餘為1.51億元，年成長1.6倍，每股盈餘為2.32元。

奇鋐表示，雖然PC/AIO下來，致使第3季營收可能衰退，但資料庫中心/伺服器及機殼會成長，佔比有機會拉升到40%以上，帶動毛利率及獲利可能比第2季好，由於美系及陸系客戶將於今年第4季到明年第1季開始出貨，下半年業績會比上半年好，明年公司亦有機會拿下騰訊、百度及FB等客戶，公司目標是八大雲端營運商在明年下半年都能到手，毛利率一季比一季好，進而推升獲利穩定成長。

曜越表示，目前客戶端看起來穩定，公司將努力達成第3季業績比第2季好。

(時報資訊)