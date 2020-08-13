高雄永樂國際拍賣公司砸下超過20億元，在高雄捷運中央公園站商圈，集結國際級古董拍賣、藝術品展覽、數位文創、美食和茶道文化，打造華人文化城，串起新設的1300中山店、以及的英迪格飯店等，注入新的動能，共同帶動中央公園商圈的發展，並與一路之隔的新堀江商圈，形成雙商圈生活模式。

華人文化城13日上午開幕，由高雄永樂國際拍賣公司董事長昶廷、高雄經發局代理局長王宏榮、以及大高雄市觀光商圈總會理事長劉昭智等人，共同主持剪綵，並推出宋徽宗畫作等「華人藝術珍藏展」。

高雄永樂國際拍賣公司董事長郭昶廷表示，華人文化城的概念，已經籌備多年，並獲得許多企業家認同、奧援，攜手民間企業，挹注近億元資金，重新裝修，「如果包括土地價款，總共投資超過20億元」。

郭昶廷指出，華人文化城除了號召熱愛傳統文化、藝術、音樂等企業進駐，基地內二樓，更規劃國際級古董拍賣場，每年將定期舉辦春拍、秋拍、華人風格正月酒吧、青年音樂藝文展演空間，一樓則有茶道花道香道教學中心、江南園林咖啡、茶文化推廣中心、藝術品鑑定中心、古美術展覽館、數位廊道、以及旗袍體驗館等。

中央公園商圈發展協會理事長黃韻潔表示，高雄空汙嚴重，而文化藝術是無煙囪的產業，既可以帶動古物再利用的觀念，更能推廣環保有關的社會議題，富有教育、傳承及永續的功能，未來將定期舉辦繪畫、音樂競賽及各式文化展演，提供獎助學金，培養新一代年輕美術音樂家。

她說，華人文化產業的復興，年輕人必將不能缺席，才能走得遠，進而讓華人文化成為時尚，吸引更多年輕人參與，同時，也將邀請各界蒐藏家舉辦展覽及互動交流活動，帶動中央公園商機發展。

高雄經發局代理局長王宏榮指出，今年受疫情影響，消費者習慣改變，導致許多商圈、夜市人潮銳減，高市府樂見中央公園商圈協會轉型文化產業，重新賦予商圈定位，做出市場區隔。

中央公園商圈近來除了星級國際旅館英迪格進駐，總部位在大樹、國際知名的瓷藝公司1300，也在今年7月進駐中央公園商圈，設立1300中山店。

1300中山店總經理李秋慈表示，當初評估承租英迪格隔壁2棟透天厝，設立據點，主要考量1300的名氣雖已名揚國際，獲得美國艾佛森博物館收藏，並與Dior聯名合作，生產富貴牡丹盤，但，總公司因為在大樹，一般民眾少有機會接觸，因此，才設立1300中山店，希望能夠讓藝術更平民化。

李秋慈指出，在華人文化城13日開幕之後，短短的50公尺之內，就有華人文化城、英迪格、以及1300中山店，應是高雄捷運紅線R2中央公園站生活圈，近來最大的轉型，希望能夠創造更大的商圈質感。

(工商 )