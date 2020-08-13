近年來網紅當道，不少YouTuber為了刺激影片的點閱人氣，常會做出一些驚人之舉吸引目光，一不小心玩過頭，可能連違法了都不知道。日前有一名日本YouTuber及另一男子，為了衝高自己頻道影片的點閱率，竟在JR原宿站公廁，大聲播放A片將近5分鐘，讓影片的呻吟聲響徹整間公廁，藉以測試看看路人聽到時的反應。結果這兩人被日本警方，依違反《東京都迷惑防止自治條例》函送檢方。

據日本放送協會《NHK》報導，東京都警視廳表示，6月時有一名26歲的男性YouTuber，與一位在餐飲店打工的23歲男子，兩人在JR原宿站的公廁，大聲播放A片，時間持續了快5分鐘；他們同時在公廁外的走道架設攝影機，想拍到路人聽到聲音後的反應。

後來員警接獲車站的站務人員通報後趕赴現場，出面制止這2男錄製影片，以及播放A片的行為。事後這名26歲YouTuber，在接受警詢時坦承犯行，提到自己是為了增加YouTube的點閱率，所以才半開玩笑的攝影，想看看路人的反應。兩人最後因涉嫌違反《東京都迷惑防止自治條例》，已被函送檢方。

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(中時新聞網)