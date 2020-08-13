行政院會今通過「民法」部分條文修正草案，將成年年齡下修為18歲。

行政院會今通過「民法」部分條文修正草案，將成年年齡下修為18歲。

行政院會今通過「民法」部分條文修正草案，將成年年齡下修為18歲。而男女結婚年齡也配合修正為18歲，該修法草案尚待立法院通過後，暫定施行日期為2023年1月1日。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，成年年齡及結婚年齡下修為18歲，符合現代人思維及兩性婚姻平權，並國際思潮接軌，希望民法其他以年齡訂定的規定也能一併檢討，落實成年人應盡的義務及享有的權利。

鍾佳濱指出，現行民法是用數字來認定，並非跟法定是否成年掛勾，例如目前成年年齡為20歲，但男滿18歲，女滿16歲者得結婚，未成年結婚後所受規範與成年人規定一致，受到成年人限制卻無法履行成年權利，不合理。

另外，現行18歲大學生無法自行辦理租屋、信用卡、手機等，影響年輕人生活便利性需求，未來若民法成年年齡下修18歲，將不會再受到法律成年年齡的限制。

鍾佳濱說，行政院目前處理的是以國字的成年齡下降相關修法，希望同步檢討不已成年年齡規定，而是直接用數字訂出年齡的法規也能通盤檢討，評估是否有一併調整的需要，讓修法可以更全面。

「樂觀其成」，綠委范雲也說，這是性別平等的時代，沒必要因年齡上的不一致，導致男性適婚年齡比女性更晚，肯定行政院主動通過民法年齡下修18歲草案，加速修法討論過程，希望行政院除民法成年年齡下修18歲外，其他對於成年的權利與義務，像是登記做生意等與成年定義有關法規也能一併檢討。

(中時 )