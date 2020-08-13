一轉眼NBA復賽的例行賽階段即將結束，東區8支季後賽隊伍以及西區前7名球隊已經定案，剩下西區8~11名的拓荒者、灰熊、太陽以及馬刺將用例行賽的最後一場比賽來拚搶第8和第9名，這2隊會在台灣時間16號和17號進行季後賽資格的附加賽，第9名要連贏第8名2場才能爭取到季後賽的資格。

4支球隊之中目前拓荒者一支獨秀以0.5場的勝差領先灰熊、太陽和馬刺，簡單來說只要拓荒者8/14(五)上午09:00與籃網的最後一場例行賽獲得勝利的話，拓荒者就肯定會排名第8並擁有附加賽極大的優勢！

戰力方面雖然說拓荒者雙槍之一的麥考倫(CJ McCollum)帶傷上陣而表現起伏，但李勒德(Damian Lillard)復賽後爆炸性的演出(場均37分聯盟第一，2分命中率48.5%、3分命中率41.4%)與甜瓜(Carmelo Anthony)的覺醒(近3場得分20+、籃板7+)讓拓荒者成為復賽期間除了太陽以外表現最佳的球隊。

籃網復賽後表現也不俗，在本週一擊敗快艇之後，東區第7的排名已經定調，觀察到週三與魔術的比賽球團有開始將先發主力的上場限制時間在20分鐘左右，由於最後一場比賽不會影響到籃網東區季後賽排名，週五之役估計不會與拓荒者拚命，在讓分玩法方面主推拓荒者讓分勝。

大小玩法方面，翻開過去拓荒者的大分賽事往往都是與對手相互拉鋸、飆分所致，本役拓荒者與籃網兩隊立場不一，前者全力搶勝;後者則以養身為主，本場賽事很有可能上半場雙方比分就被拉開，因此預測此戰小分出現機率較高！

(中時新聞網)