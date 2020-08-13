姚安娜（左起）、袁九兒與何超欣被封千億女團。（圖／取自《on.cc東網》）

澳門賭王何鴻燊5月底病逝，上月家屬為他舉行喪禮，由於今年沒有合適日子，將於明年下葬。最近4房梁安琪21歲女兒何超欣傳出有意組女團出道，高顏值引發討論，還有人指出成員都是富二代千金，封她們「千億女團」，對此，梁安琪回應女兒只是暑假回來玩玩，還沒念完書，應該不是真要當藝人。

何鴻燊與梁安琪育有3子2女，先前賭王家辦喪事，梁安琪才承認和何鴻燊之間確實有外傳的第17子，他的真實名稱為何猷邦，過去為了保護兒子才不公開，希望外界體諒，而小女兒何超欣過去不常出現在媒體上，最近在IG熱傳一張她和兩位豪門千金的合影，意外掀起討論。

據港媒報導，近日華為總裁任正非女兒姚安娜在IG分享一張與三胞集團董事長袁亞非女兒袁九兒、何超欣穿著短裙的合影，打趣自稱是「創造營2020」參賽者，三人露出修長美腿與小蠻腰，大秀青春活力氣息，引來網友大讚是最富貴女團，還被封「千億女團」，因三姝身家驚人，身家保守估計總和超過千億。

而何超欣不僅人美、家世財力雄厚，目前還在讀美國麻省理工學院（MIT），跟哥哥何猷君一樣同屬人生勝利組，《東網》求證梁安琪是否真想讓女兒出道，她回應何超欣只是暑假回來玩玩，沒想這麼多，先把書讀好再任由她自己發展，又傳梁安琪當初心中的媳婦人選其實是姚安娜？對此，她否認曾當媒人推姚安娜和兒子交往，「大家交友都有自由，不用我介紹」。

(中時新聞網)