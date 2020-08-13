本屆歐洲冠軍聯賽因應疫情的關係，從8強到決賽全部改為一場決勝負，8支隊伍已經集中到葡萄牙里斯本，分別在本菲卡的光明球場、以及里斯本運動的阿爾瓦拉德球場進行最終的王者爭霸。

4場8強賽在台灣時間8月13日凌晨至8月16日凌晨開踢，本文上線之時，第一場8強賽亞特蘭大對巴黎聖日耳曼已經結束，因此筆者只分析後3場8強賽的對戰資訊和勝負預測。

8/14 03:00 馬德里競技@RB萊比錫

馬競本季在西甲排名第3，連續8年都與皇家馬德里、巴塞隆納鼎足而立，近年在歐洲賽場也交出不錯的成績，自2010年起3度拿下歐足聯歐洲聯賽冠軍、今年在歐洲冠軍聯賽則是第5次打進8強，前4次有1次進4強、2次打進決賽(但都敗給皇馬屈居亞軍)。RB萊比錫升上德甲4個賽季，今年是連續兩季排名第3，第3度取得歐冠參賽資格，但比起馬競在歐戰的豐富經驗，萊比錫顯然是菜鳥等級。17-18賽季首次參加歐冠止步小組賽，今年已經有了極大突破，但陣中的頭號射手維爾納(Timo Werner)已轉會切爾西，萊比錫恐怕很難再進一步，唯一變數是馬競出發前有兩名球員因新冠肺炎檢測陽性已在家隔離，但俱樂部未有透露是那兩名球員。預測：馬德里競技2：0勝

8/15 03:00 拜仁慕尼黑@巴塞隆納

兩支歐冠常客交鋒，絕對是8強最有看頭的一戰。拜仁和巴薩各拿下過5次冠軍，在歐冠史上僅次於皇馬、米蘭和利物浦，使得這場各方矚目的重頭戲頗有冠軍前哨戰的味道。拜仁本季有驚無險，繼續堆高德甲8連霸史無前例的紀錄，今年更是波蘭神鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)的生涯年，34個聯賽進球和全季53個進球都締造個人高峰。拜仁有萊萬，巴薩當然不得不提梅西(Lionel Messi)，儘管梅西本季只有31個進球，是個人近12年來最「低迷」的表現，但巴薩本季低迷的不只梅西，本季從馬競轉來的格里茲曼(Antoine Griezmann)和烏拉圭天生射手蘇亞雷斯(Luis Suárez)同樣交出近年最不濟的成績，而巴薩仍然在歐冠順利闖進8強，絕對沒有人敢忽視梅西主宰勝負的能力，何況8強戰一場定生死，近2季在客場被對手逆轉的噩夢肯定不會重演。預測：拜仁慕尼黑勝2：1

8/16 03:00 奧林匹克里昂@曼城

曼城在英超衛冕失利，早已將目標放在歐冠上，曼城已經連續9年參加歐冠，但最佳成績只到4強，前2季情勢大好，但都敗在英超自家人手上(前年被利物浦淘汰、去年不敵熱刺)，今年英超球隊只剩曼城，奪冠機會沒有比今年更好。從16強的對戰看來，曼城主客雙殺皇馬，顯出王者風範，而里昂僅僅是靠著客場進球優勢淘汰尤文圖斯，整體的實力上是難與瓜迪奧拉的球隊媲美。不過也別忘了，兩隊在18-19賽季的歐冠小組賽同組，里昂靠著簡單直接的打法，取得1勝1和的對戰優勢。曼城不怕和對手比戰術比技術，但面對粗野和身體對抗，未必能佔上風。預測：曼城勝2：1

(中時新聞網)