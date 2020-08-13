隱形眼鏡族群添生力軍！明基醫材轉投資的視陽光學（6782)將於8/14登錄興櫃。視陽專攻高透氧矽水膠隱形眼鏡產品，出貨量為亞洲第一、全球第五，目前也是全球第一個推出矽水膠彩拋產品的廠商。

視陽創立於1998年，總部位於桃園市龜山區，工廠在馬來西亞檳城，在日本擁有隱形眼鏡自有品牌「Refrear」及電商通路。

近年營運呈現三級跳的親陽，2017至2019年合併營收分別為4.73億元、7.6億元及14.72億元，稅後純益則分別為6064萬元、1.98億元、3.15億元，每股盈餘則是1.13元、3.69元及5.88元。

根據Contact Lens Spectrum報告顯示，2019年全球隱形眼鏡市場約90億美元，並以每年5~6％的速度成長，其中矽水膠材質的配鏡選擇占比達65％，近幾年國際大廠的成長動能大都來自於矽水膠隱形眼鏡。

視陽目前在矽水膠隱形眼鏡的出貨量為亞洲第一、全球第五，且領先全球第一個推出矽水膠彩拋產品。

視陽表示，該公司已取得歐洲、美國、澳洲、中國、日本及韓國等全球主要市場的產品認證，也在各市場建立長期合作夥伴關係，其開發的矽水膠產品，與嬌生等國際大廠比更具有最完整的產品線，可持續滿足客戶及消費者多樣的需求，創造一站式購足的服務。

(工商 )