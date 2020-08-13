被住在英國薩默塞特州一家人飼養的黃色拉布拉多犬，露西，今年3歲，在本月一口氣生了13隻小狗，拉布拉多一次最多6至8隻，露西創紀錄地生了近2倍的「產量」，更誇張的是全部毛色都是黑色的。

飼主凱薩琳（Catherine）在幾個月前，讓露西與朋友所養、8歲的巴斯頓（Bastion）交配，她看著露西的肚子愈來愈大，就猜想可能會誕生5至6隻的小狗，沒想到竟然是一倍以上。露西一開始的20分鐘內生下4隻小狗，花了近5個小時生完全部13隻狗。更誇張的是毛色全部和爸爸一樣，都是黑色的。

為了養這些小狗，凱薩琳一星期要準備15公斤的狗糧，不過13隻小狗都會送養，露西也即將面對和小狗分離的日子。

拉不拉多犬的毛色，以黑色及黃色較多，另外也有巧克力色的，黃色的感覺較沉穩，黑色及巧克力色的則比較活潑。今年4月在英國也有一隻名為貝拉的拉不拉多，一口氣生了15隻小拉拉，英國的最高紀錄則是2014年的15隻。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)