蔡政府以防疫為由力阻恢復陸生入境，引來公私立大學接連發聲明反對政治凌駕教育。如今，由學生發起的臺灣學權陣線等團體今也出面喊話，要求蔡政府放下政治考量，別再以防疫為名，進行政治阻隔，否則是與大陸「唱同調」，聯手侵害學生平等受教權。學生團體強調，近期將展開黃絲帶快閃運動，盼能喚回平等、多元的校園。

教育部日前宣布開放境外舊生入境，但政策旋即轉彎，改為單獨排除陸生，理由是考量檢疫空間不夠，才會讓境外生「依序來台」。

對此，公私立大學校院協會日前接連發表聲明，強調教育要以學生為本，且應一視同仁，不分宗教種族國界性別，嚴正反對政治凌駕教育，呼籲儘速解禁陸生來台。

今天上午，由學生組成的臺灣學權陣線、中華青年公共參與協會，偕同台大、政大教授，共同出面對政府的陸生政策提出批判。

臺灣學權陣線共同發起人何元楷指出，當政府宣布對各國學生解禁的同時，卻只單獨排除陸生，「背後考量到底是政治還是防疫，讓人疑惑」。他說，政府若真是要藉由禁止境外生來台以落實防疫，就應該對所有國家的學生都採取相同標準，怎麼會只有單獨禁止陸生來台？

何元楷說，官方又說不開放陸生，是因為大陸當局有設下政治障礙；問題是，如果我們同樣以政治因素阻擋陸生來台，不也是跟大陸「唱同調」嗎？這是要如何彰顯民主、捍衛自由呢？

臺灣學權陣線共同發起人黃翎軒也說，聽到政府單獨排除陸生來台，令人相當難過；因為，校園本來就應該提供學生平等的受教權，當各國學生都能來台灣的時候，為何只有大陸學生不能來？因此，他們將在各校園發起黃絲帶運動，盼能替校園喚回平等、多元的精神。

到場聲援的政大傳播學院院長郭力昕表示，現在在台灣，只要稍微對大陸表達一些認同或同情，就會被打成「左膠」（泛指不切實際的左派份子），甚至是「靠北左膠」，所以可以預期從今天起他將被「靠北」了。

但郭力昕說，今天政府排除陸生來台，到底是基於防疫還是政治？「不要裝了，就是政治」。

問題是，郭力昕說，願意來台求學的學生，這批青年到了未來，都可能會是推動中國大陸走向和平的力量；結果，我們卻極其愚蠢與膽怯，只因恐懼，就把這群學生推掉；只因打不過對方，就去懲罰最弱勢的學生，甚至因而轉向擁抱美國、日本，期待美國瘋狂的領袖能對中國大陸開火，我們要瘋狂到這種程度嗎？

郭力昕指出，台灣不應以憎恨的方式把陸生推走，但當檯面上掌握政治權力的世代，無法超越藍綠走出包袱之前，年輕世代確實應該在這樣的時刻，理性思考與反省眼前的問題。

台大政治系教授左正東強調，隔絕不會替台灣帶來安全，政府有必要把心中的那座牆拆下，正面思考陸生回台灣上學的政策。

(中時 )