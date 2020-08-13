口腔癌在我國男性10大癌症中排名第4，好發年齡在30至64歲間，佔所有年齡層中的8成，根據國健署調查，每年新發生口腔癌的人數約7800人，但去年因口腔癌而死亡的人數達3400人，死亡率近半。為降低口腔癌發生率，國健署即起推出到府篩檢計畫，凡30人以上團體，就可申請免費到府進行口腔黏膜檢查。

國健署長王英偉表示，WHO指出男性有三大癌症，但在台灣還多了一大，那就是口腔癌，最近國內因新冠疫情影響，造成所有癌症篩檢數字下降，其中口腔癌的篩檢衰退幅度最大，原因不外乎是因大家擔心口腔暴露在外，會造成飛沫感染。

王英偉說，但最近國內疫情平穩，報復性旅遊也越來越多，提醒民眾除報復性旅遊之外，也要記得進行報復性篩檢，這次國健署所推出的口腔癌篩檢，只要滿30人就成團，篩檢服務就可送到家，透過早期篩檢、早期治療就能大幅提升治癒率。

國際癌症研究總署（IARC）指出，檳榔是誘發口腔癌的第一致癌物，即便是不含添加物的檳榔子，也會對人體致癌，至於國內嚼食檳榔的族群，多分布在駕駛、營建工、農漁業為主，其中駕駛及移運設備操作工嚼食檳榔的機率高達30.9％、營建工及採礦工則為29.6％、漁業及農漁工則佔17.6％。

有鑑於駕駛、工地為嚼檳榔的好發地，國健署這次推出的篩檢服務也特別針對營建工人族群，喊出「疼惜做工的人」口號，並搭配剛完結的電視劇「做工的人」，邀請到女主角苗可麗來擔任篩檢大使，提醒國內所有「做工的人」應時常注意自身口腔健康，積極參與篩檢。

馬偕醫院耳鼻喉科主任呂宜興醫師表示，近年來國內口腔癌發生率並未下降，多呈現持平狀態，但透過篩檢的推廣，對於早期發現還是有所幫助，以往口腔癌在第4期才發現的比例過半，但近年來包含第0期、第1期、第2期被發現的患者已超過半數，來到5成5至6成之間。

呂宜興說，口腔癌是因不符合口腔結構內的慢性刺激所造成，因此無論是嚼食檳榔或戴假牙都有可能發生，其中檳榔渣會造成口腔黏膜纖維化，讓原本紅色、較軟的口腔組織變成白色、硬化的結構，增加出血可能，一般民眾若不便參與篩檢，也可在家內觀察，看看嘴巴是否有出現張不開、或是口腔內有未癒合的潰瘍、白色或紅色的斑點或腫塊，若發現就應盡速就醫。

(中時 )