本週五(8/14)10:30，卡加利火焰與達拉斯星辰將進行季後賽首輪的第二戰。系列賽首戰，循環賽最後兩戰皆缺陣的星辰門將畢曉普(Ben Bishop)依舊不在登錄名單上，導致星辰防守戰力大受影響，火焰則靠著前鋒杜比(Dillon Dube)首節梅開二度奠下勝利基礎，最終以3比2趕走星辰，系列賽拔得頭籌。目前NHL官方仍嚴禁各球隊透露傷兵消息，筆者只能合理猜測畢曉普傷勢不輕，才會連續缺陣三場賽事，主力門將狀況不明的影響下，星辰有機會扳平戰局嗎?

上季風光拿下太平洋組冠軍的火焰，本季攻守狀態都不如上季強勢，進攻端在高德若(Johnny Gaudreau)及莫納漢(Sean Monahan)績效大幅下滑，團隊射正率較上季退步了1.7%。防守端方面，門將里帝希(David Rittich)無法延續上季的出色表現，讓火焰的防守布局方寸大亂，團隊場均失球高達3.06。到了季後賽資格賽階段，教練團拋棄大牌迷思，啟用老將塔博特(Cam Talbot)頂替里帝希的先發位置，竟然在防守端起到不小的成效，搭配莫納漢系列賽強攻6分的強勢表現，火焰最終以3勝1敗淘汰噴射機。但季後賽之路荊棘密布，進攻端不能光靠莫納漢孤軍奮戰，高德若能否找回明星身手才是火焰能否突破首輪的關鍵。

星辰在循環賽只拿下1和2敗，一向引以為傲的防守因為畢曉普缺陣崩盤，面對雪崩與黃金騎士分別被進了4球及5球，火力不濟的老毛病也依舊存在，3戰合計僅攻進4球，Power Play成功率更僅有11%。而系列賽首戰除了2次Power Play都無功而返外，全場更發生20次掉球(Giveaways)，整體進攻表現不盡理想。以防守見長的星辰，短期內很難有強勢火力與火焰對轟，要拿下這個系列賽只能期待畢曉普能儘速歸隊，用防守焦土戰牽制火焰的進攻。

從系列賽首戰觀察，星辰最大的問題是無法製造火焰的防守壓力，讓火焰有更多餘力在進攻端肆虐，即使畢曉普能在第二戰披掛上陣，估計也不是以100%的健康狀態回歸，能挹注的防守能量有限。火焰復賽後戰力逐漸上升，前場深度也更勝一籌，相信能再下一城，推薦投注「不讓分玩法-火焰勝」。

(中時新聞網)