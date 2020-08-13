中租-KY（5871）2020年上半年營運在疫情逆風中仍逆勢成長、續創同期新高，應收帳款成長達到預期區間。展望下半年營運，董事長陳鳳龍看好業務動能可望增溫，全年應收帳款成長幅度有機會朝5～10％目標區間的高標邁進。

由於第二季資產品質持穩、延滯案已見明顯減少，在下半年展望樂觀激勵下，中租今（13）日股價放量開飆，早盤飆升8.87％至135元，創1月20日封關以來近7個月波段高點，截至午盤仍維持逾8％強勁漲勢。

中租上半年合併營收282.41億元、年增2.81％，歸屬母公司稅後淨利78.89億元、年增3.55％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）5.71元，優於去年同期追溯調整後的5.52元。應收帳款淨額4265.88億元，較去年底增加3％、年增14％，成長動能較首季轉強。

中租截至6月底延滯率自3％略降至2.9％，其中台灣及中國大陸分別持平2.9％、2.4％，新增延滯金額較首季減少，資產品質維持穩定。陳鳳龍指出，目前次月帳款回收率已自2月的94.8％提升至6月的99％，所有帳款經3個月催收後的回收率可達99.7％。

中租財會主管陳文正表示，目前客戶申請寬限展延比重近5％，其中95％維持正常繳款。中國大陸首季及第二季已分別增提人民幣9千萬、6千萬元呆帳準備，但第二季及7月新增延滯已較首季明顯減少，下半年增提狀況不會像上半年迫切。

展望後市，陳鳳龍表示，雖然疫情變化的不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外的中租東協主要市場疫情均相對可控，目前業務運作均正常。下半年向來為融資業務旺季、動能會比上半年強，預期應收帳款成長有機會續朝達10％區間高標努力。

(時報資訊)