台灣11日起午後對流旺盛，午後大雷雨發生機率大增，昨（12日）位在新竹關西一帶的某高球，傳出巨樹遭雷擊，隔日球友見狀拍下驚悚畫面，有人看到照片驚喊：「太危險了，看到打雷要快逃啊！」

關西、龍潭一帶昨天下午1時許，烏雲密布，雷聲轟隆隆響，不久豪雨雷電交加，嚇得附近一帶球友緊趕收桿，找地方躲雷雨。結果今天就有球友發現，龍潭某球場昨天有樹木遭雷擊，拍下此怵目驚心畫面PO上網，提醒球友們別在打雷時拿自己生命開玩笑。

畫面中可見，球場內2棵大樹遭雷擊，樹幹幾乎被雷劈掉一半，樹皮散落滿地，猶如遭炸彈砲轟，殺傷力相當強大。網友看到照片後留言說：「打到人沒死也剩半條命」。

事實上，高球場由於樹木多，全球各地不時傳出球友遭雷斃意外。2019年在美國亞特蘭大舉行的美國職業高爾夫巡迴錦標賽（PGA Tour Championship），就發生閃電擊中球場樹木，至少有6位球迷因而受傷，使得這項比賽的第3輪賽程被迫暫停。

事發當時，閃電打中球場第15、16洞發球台附近的大樹，雷擊斷木碎片如雨似的噴向附近球迷，當場6位球迷受傷，其中2人送醫治療。

(中時新聞網)