截至8月12日，大陸已有20多個省、自治區、直轄市的審計廳公佈《關於2019年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，據《21世紀經濟報導》整體，各地審計報告均認為，地方債債務風險總體可控，但審計也發現一些問題，相對集中的認為，部分地區債務風險較高、漏報隱性債務等。江蘇省還特別提示了非標融資風險。

作為防範化解重大風險審計的重要內容，地方債管理列入多份審計報告之中。值得注意的是，由於專項債發行規模快速擴張，對專項債的審計也納入審計報告中。而有多個省份審計報告顯示，專項債使用問題主要集中在資金閒置以及投向不合理、償還存量債務等。

此外，隱性債務的審計也是重要內容。2018年相關部門對隱性債務進行統計，要求地方政府如實上報。但審計報告顯示，隱性債務漏報的情況依然存在。

浙江審計廳指出，2個縣有77.59億元（人民幣，下同）債務未納入政府隱性債務管理。如平湖市為建設12個政府公益性項目舉借的43.74億元債務未納入政府隱性債務管理。

(旺報 )