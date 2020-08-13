台中市盛唐及九褔中醫診所中藥粉，被查重金屬超標害人鉛中毒後，截至昨日，至醫院檢查血中鉛人數共195人，有21人血中鉛含量超標，衛生局表示，由市府法制局協助受害民眾，向提供藥材的欣隆藥業、實際給藥的盛唐、九褔等中醫診所提起團體訴訟，進行後續求償。

台中市衛生局指出，另新增稽查抽驗3件及受理8位民眾中藥檢體10件，累計共280件，包括，稽查抽驗164件及72位民眾送驗116件，另持續稽查。目前台中市有9家醫院提供重金屬檢驗及治療，尚無治療缺藥問題，仍提供中藥粉檢驗。

衛生局呼籲，凡是台中市民於8月6日前曾服用盛唐及九褔2家中醫診所自費處方中藥粉，或8月12日前曾服用康然中醫診所自費處方中藥粉，且有健康疑慮者，請民眾備妥中藥完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），於上班時間送至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，相關問題可電洽04–22220655。

(中時 )