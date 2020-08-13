香港來的關姓女子入住彰化檢疫旅館，本想等男朋友，已經住了6天，卻直呼旅館太小、訊號差，逕行搭計程車直衝到台北地院提告衛生局、旅館違法人身自由，旅館負責人也很無奈，關女從8月6日入住，房間有WIFI，要走也沒說、完全沒結帳，突然人就不見了。彰化縣衛生局針對這起離譜落跑事件，開罰20萬元。

據了解，關女5日入境，申請到彰化居家檢疫，但一到彰化，卻沒有立刻入住旅館，還去租屋，房東得知後通報主管機關，在警方勸導下才入住檢疫旅館；但是關女住不住，12日凌晨搭計程車直衝台北地院提告。

法院人員發現立刻通報疾管署，確認關女在居家檢疫名單中，並非確診案例，關女抱怨旅館沒窗戶，「呼吸不到」，沒辦法和家人、朋友聯絡，還要提告彰化衛生局、提告旅館違反人身自由，法官通通駁回。關女說，如果能換房間，願意配合後續檢疫措施。在台北市疾管單位安排下，轉往北部的檢疫所。

檢疫旅館表示，12日凌晨時分，關女突然要求要喝粥，凌晨4點落跑、房間空空看不到人了。彰化縣衛生局表示，11日接獲通報有違法相關檢疫規定，前往視察，依規定居家期間不能到公共空間，關女並沒有遵守相關，依法裁處20萬元。

(中時 )