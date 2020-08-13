金門縣產博園區總經費約2億9305萬元，全區預計2022年上半年竣工。（李金生攝）

金門縣產博園區動土典禮，祥獅獻瑞祈祝工程順利。（李金生攝）

縣府主管和各界出席動工典禮，期待為金門產業帶來新改變。（李金生攝）

計畫耗資3億元興建，總面積廣達11.92公頃的「金門縣產遊博覽園區」今（13）日上午動土開工，楊鎮浯縣長期許它成為地方特產業的新聚落和新亮點，攜手往立足兩岸、接軌國際的大目標前進，未來也是鄉親賞景遊憩、親子同樂的好地方。

縣府建設處說明，坐落於金門縣環保局對面，原為陸軍營區的產遊博覽園區為金門縣第1座完整基盤的產業園區，園區面積共11.92公頃，工程費用約2億9305萬元，中央在2018年核定補助1億5198萬元，全區預計2022年上半年竣工，

園區規畫5.66公頃作為產業用地，提供在地特產業者以立體複合式廠房發展，其中0.34公頃作為園區服務中心，提供產業界用地諮詢。另5.92公頃作為公共設施，包含停車場、污水廠、公園、綠地、水利、電力、電信、道路等設施，其中約3.05公頃規畫為公園、綠地、廣場兼停車場用地，並保留園區西南側坡度較陡土地約2.14公頃作為低碳生態公園預定地，提供民眾及遊客1處賞景休憩、登山健行之用。

整體規畫也在道路景觀、植栽綠籬，做複合性的設計運用，讓人車通行更加安全，同時另在園區東北側預留公用事業用地，因應未來發展需求。

縣府指出，在兼顧永續經營及環境品質下，未來園區將提供進駐廠商從招商、建廠，以迄營運等階段的單一窗口服務，以完整之軟、硬體服務機能，建構生活、生產、生態三生一體園區，藉由經濟力帶動與創造地方共生共榮產業生態。

楊鎮浯縣長強調，縣府很期待未來不但進駐廠商各自努力，發揮自己的特色和優點，同時也能凝聚團體大戰力，形成一座優質的產業聚落，也盼望在鄉親一起關心下，發揮它優化地方產業體質、帶動地方觀光與強化整體競爭力的複合效益。

(中時 )