繼前一次八過七後，上週達人推牌再度六過五！挾帶著86%命中率，本週達人決定縮小攻擊範圍，直接力拚六、日兩天的日職一關賽事全勝，在此推薦「軟銀不讓分勝出」，以及「小分」過盤兩種標的，希望彩迷繼續贏錢荷包賺飽飽！

本季日職因受疫情影響，洋聯賽事為減少移動，每週均進行六支球隊三個系列的六連戰對決，這星期恰巧領先的軟銀鷹遭遇歐力士猛牛，而樂天金鷹則碰上西武獅，形成1對6、2對5的明顯強弱交鋒。若要更仔細比較兩組合中的強隊方，軟銀是更佔優勢：因為西武乃因上週1勝5敗栽跟斗在積弱不振的火腿腳下戰績才變落後，本週對上樂天當然力圖振作；因此軟銀只要認真掌握過半勝場，再加上西武若幫忙拉住樂天，那軟銀就有機會在本週後排名獨佔鰲頭。

著眼於上述論點，因此我們大力推薦兩場一關賽事買進主隊不讓分勝出，再者軟銀主場戰績12勝8敗，歐力士客場戰績8勝13敗2和，一來一往間的強弱表現也很明確。

軟銀本季戰績強勢的另一大關鍵，則是牛棚的強力守成夠威！兩大主力中繼本土的高橋禮20次登板，除斬獲2勝，還包辦13個中繼成功點；洋將莫伊里諾更是在23次出賽機會裡豪取17顆中繼白星，兩人自責分率分別為1.99與2.05，落後軟銀的球隊只要看見壓制力如此強悍的勝利組啟動，大概就等著要被終結了。別忘了！還有負責關門的森唯斗，目前18次出賽就有10救援2中繼成功的他，自責分率更是低到僅1.53，所以說啦！像週日的場中賽事，若當軟銀領先後他們依序登場，彩迷就要有敏銳度加碼「小」分。

大小玩法推薦小分則源於目前為止的團隊數據：軟銀0.246與歐力士0.243的打擊率只在洋聯排名中段，歐力士的團隊全壘打32支與打點155分則是敬陪末座；此外，歐力士團隊竟然有高達聯盟最多的43次的犧牲觸擊，這代表他們深知自身火力不足，一有上壘便趕緊推進，但用出局數交換而來的分數當然會顯著降低，搭配前面所提對手軟銀強勢的投手表現，可想而知小分機率更是大增。

下好離手，接下來就請所有彩迷和我一起合十默禱：本週四注全過！挑戰勝率100%！

(中時新聞網)