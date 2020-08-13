Smart知識台【夢想改造家】精彩預告

播出六年在網路評分居高不下的室內裝潢改造節目《夢想改造家》，被媒體評價為「堪稱寶藏綜藝的典範」，憑著多次令人驚豔的房屋改造，獲得無數觀眾好評與讚賞，同時也捧紅了不少有實力的建築師與設計師，其中也包含了幾位來自台灣的設計師。這些超高人氣的設計師，究竟做了那些匠心設計，讓他們成為觀眾心中的「男神」？

和時間賽跑的「空間魔法師」

來自台灣的史南橋設計師，因為在節目中多次展現，從狹小的房型中衍生新的空間，而有「空間魔法師」的美名，像是將總面積只有24平方公尺的街邊餛飩老店，改造成商住兩用的4室2廳1衛；挑戰自我「極限改造」，僅利用14天時間來打造給委託人媽媽養病的「生機小宅」，同時還全程對委託人媽媽保密，不只改造了居住現況，還用溫暖而光明的故事結尾，給予幸福感。

史南橋在設計紙上的毫釐必爭，卻絲毫沒讓他變得固執古板，反而在許多小細節上，都可以看出史南橋的貼心與細心，考量到屋主孩子可能接手家中餛飩店事業，卻完全沒有過工作經驗，便讓屋主孩子到自己的設計公司中實習，累積經驗，如此暖心之舉讓他擄獲了不少粉絲的心。

專門拯救奇葩房型的長腿暖男

據說在百度上搜尋王平仲，會出現「如何嫁給王平仲」的搜尋建議，為什麼這位來自台灣的設計師會如此受女粉絲喜愛呢？

上海的老弄堂中有著百年歷史的「夾縫屋」，是史上最難改的房型之一。不僅房屋狹窄曲折，三面牆都是鄰居的外牆，因為兩戶人家共用一個出入口甚至還出現鄰居會經過自家餐廳的狀況。委託人還患有血友病，日漸不易行走，但家中樓梯陡峭，讓他完全受困於家中。但這並沒有讓王平仲退縮，花了一年的時間勘查，依然堅持改造。

因為房型奇特導致測量誤差，王平仲前後總共改了16次的設計，據說當時只有三天好天氣能架鋼骨，而與鄰里間的關係緊張，導致施工期間有鄰居對著工人丟磚頭！許多設計理念也因鄰居的介入而無法實現，曾經一度停擺。當委託一家人回到改造完的房子時，設計師的巧妙運用，原本狹小陰暗的空間變成明亮寬敞的家，讓觀眾直呼：「節目也太有誠意，當時設計師受得委屈都值得了。」連委託人媽媽喜極而泣說：「這40幾年來，我從來沒想過我可以這樣生活。」

《夢想改造家》將於8月12日起平日晚上五點半，在中華電信MOD 305頻道《SMART知識台》播出，快來看更多關於房屋改造的暖心設計。

(中時新聞網)