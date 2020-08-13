台灣港務公司日前進行港區進儲硝酸銨盤點，總計共53個貨櫃，其中以台中港28個貨櫃最多。對此，台中港務分公司13日表示，貨櫃來來去去，今最新數字是仍有20個硝酸銨貨櫃，9個傍晚前會運走，另外11個已要求貨主5至10天內運離，加強安全管理。
據媒體報導，台灣港務公司日前完成清查港區進儲硝酸銨，截至6日止，總計53個貨櫃，其中以台中港最多，總計28個貨櫃，其次是高雄港14個、基隆港11個。
台中港務分公司表示，台中港硝酸銨貨櫃皆暫存34號碼頭，貨櫃每天來來去去，今上午與航港局等單位聯合稽查萬海貨櫃場，至11時止仍有20個硝酸銨貨櫃，
台中港硝酸銨貨櫃皆存放34號碼頭，今日與航港局、消防與港警聯合前往稽查，發現萬海貨櫃場內今日上午11時仍有20只硝酸銨貨櫃，9個貨櫃傍晚前會運至雲林，目前仍有11個貨櫃，已要求貨主5至10天內運離。
台中港務分公司表示，硝酸銨於國際海運危險品準則為第5.1類，非屬商港法所列需24小時運離港區之「高度危險品」，通常貨主要在5天內運離港區。
(中時 )
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