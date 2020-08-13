新北市副市長吳明機（左二）、中華工程董事長朱蕙蘭（中）一起為動土典禮揭幕。（張睿廷攝）

中華工程因應經濟部、新北市積極推動的「工業區立體化發展」、「都更政策」，斥資136億在土城工業區興建新北最大的「土城AI智慧產業園區」，於5.35公頃的基地打造地上17層、地下5層大樓，樓地總面積達10萬5000坪，預計2023年完工，帶動1萬2900個工作機會，13日舉辦動土典禮，新北市副市長吳明機、中華開發董事長朱蕙蘭皆出席參加。

土城工業區工業用地達80公頃，廠商約有336家，以傳產為主，現在中華工程跳脫傳統廠房實體建設思維，打造全台第一座為AI產業精心設計的廠辦標的土城AI智慧園區。

土城AI智慧園區占地5.35公頃，大樓樓地總面積達10萬5000坪，每層每戶皆有150到2000坪的彈性運用廠房，規畫最大每平方米5噸樓板載重、可容納40呎貨櫃車卸貨空間。

朱蕙蘭表示，中華工程憑藉50年工業成功發開發經驗，打造土城AI智慧產業園區，未來將引進AI上、下游軟硬體研發公司、製造業、系統整合展業進駐；園區三分之一將自用、三分之一出售、三分之一出租，盼將園區效益最大化。

朱蕙蘭指出，此棟建築還有全台灣第一座200尺的空中跑道，並提供230坪托育空間，200席公共汽車位，解決土城工業區停車位問題。

吳明機表示，行政院近期提出台灣AI行動計畫，希望透過中央、地方共同打造完善的培育環境，使AI躍升為台灣未來主流產業發展趨勢，中華工程眼光銳利，在土城推出第一座為AI產業量身打造的智慧園區，相信未來將可吸引更多廠商進駐，創造就業機會，帶動地方發展。

(中時 )