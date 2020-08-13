和平區南湖溪二號吊橋，搶修工程主要施作兩側錨定端。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

南湖溪二號吊橋位處和平原鄉部落。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

和平區原鄉部落的南湖溪二號吊橋纜索，今年6月中旬斷裂，建設局獲報後隨即派員勘查、備料，7月進場施工。建設局長陳大田13日說，歷經1個多月搶修，目前已恢復通行；該橋梁是農民運輸農作物要道，目前正研擬該橋梁整體改建計畫，同時爭取經費盼提供民眾更安全的通路。

陳大田指出，南湖溪二號吊橋兩側各有3條主索固定拉撐橋體，6月中旬發現其中一側主索有1條出現斷裂情況，有結構安全疑慮；建設局接獲通報後，隨即派員上山勘查，並通知廠商儘速備料，7月2日進場施工，8月11日完成搶修工程。

陳大田表示，搶修工程主要施作兩側錨定端，並重新拉固各條主索，讓吊橋可繼續穩固使用。尤其南湖溪二號吊橋位處原鄉部落，前往橋址需經崎嶇蜿蜒的狹窄通道，並乘坐農用運搬車約1小時車程才能到達，搶修工程更受限當地環境因素，施工難度極高。

陳大田說，施工團隊在短時間內克服工法、材料運搬、施工人員進駐、機具與材料暫置用地等難題，加速完成搶修工程，感謝當地居民的體諒與配合，讓搶修作業順利完成，優先搶通農民生計及居民通行道路，市府正研擬該橋梁整體改建計畫，盼提供市民更安全的通路。

當地農民指出，南湖溪二號吊橋是農作物運送的重要道路，尤其當地居民都以農作為主，無論運送採收的水果、蔬菜等，全都仰賴從吊橋出入，感謝市府高效率進行橋梁搶修，讓居民通行更安全、安心，讓原鄉部落農作物貨出的去，鄉民才能有收入。

(中時 )