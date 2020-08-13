在被美國總統川普開口威脅封殺微信之後，騰訊12日發佈最新的財報。各項財務指標均超過分析師的預期。而在薪酬方面，財報顯示截至今年6月底，騰訊一共有7萬756名員工，最近6個月的總酬金成本為319.64億元（人民幣，下同），簡單平均一下員工的人均月薪為7.5萬元，2020年第1季的財報數據相差不大。

根據《中國基金報》報導，分業務來看，今年第2季騰訊網路遊戲收入增長40％至382.88億元，增速為2017年第3季以來新高；社交產品領域方面，微信WeChat的月活躍用戶12.1億，年增率達6.5％。

此外，第2季智慧手機遊戲收入總額及個人電腦用戶端遊戲收入分別359.88億元及109.12億元。

而該財報報告期內，社交網路收入增長29％至267.14億元，增速為2018年第2季以來新高。該項增長主要由數位內容服務包括虎牙直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長以及遊戲虛擬道具銷售收入增長所推動。

(旺報 )