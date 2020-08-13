近日生技股指數明顯由高檔向下，由於整體生技股籌碼已亂，今（13）日因康友-KY（6452）第5根跌停拖累，「天國一輝」也出現爆漲爆跌，顯示市場對漲多的生技股信心不足，逢高調節壓力重，追價意願也不高。

上市生技醫療股指數從7月10日的68.04點，回到7月28盤中的65.18點，接再反彈至8月6日的71.77點，今日因康友-KY來到第5根跌停，股價已掉到69.7元的拖累，中天、杏國、合一及杏輝「天國一輝」，也出現爆漲爆跌，目前盤面只有杏輝維持小漲，其他3檔個股跌幅都在3～7％以上。

上市櫃生技股今日只有康友-KY跌停，但中天、生華科、加捷生醫、杏國、永昕、台康生技、福永生技、順藥、慧智、高端疫苗、國光生、寶齡富錦、亞諾法等都大跌3～7％以上。

上市生技醫療類股指數小跌0.1％，但上櫃生技醫療指數則是大跌2％以上，指數從日前的213多點跌至目前的161多點。

(工商 )