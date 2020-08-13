美國府會就新一輪新冠紓困振興法案的協商仍然陷入僵局，目前毫無跡象顯示雙方能在近期內達成協議，美國總統川普周三表示，因他拒絕接受「荒謬」的要求，所以民主黨拒絕談判。

自上周五談判破局後，白宮與民主黨參眾兩院領導人尚未就新一輪紓困法案重啟協商，雙方並在導致談判卡關的爭議上互踢皮球。

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周三表示，財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）主動提出會談請求，但仍無跡象顯示白宮會作出妥協。

穆努欽與佩洛西周三曾通過電話，但雙方的討論未取得任何進展。佩洛西在接受媒體訪問時坦承，民主黨與川普政府在新一輪紓困案上仍然「相距甚遠」。她並表示，在共和黨願意提高投入抗疫的資金前，她不願意恢復協商。

穆努欽對此表示，民主黨要求白宮必須接受規模最少2兆美元的新紓困案，否則不願意進行協商。民主黨陣營則反批共和黨在1兆美元規模的堅持上寸土不讓。

美國總統川普在主持疫情例行記者會時表示，他拒絕接民主黨挾人民為人質所提出的荒謬要求，以及和疫情不相關的支出，所以民主黨拒絕重回談判桌。

(時報資訊)