宏達電(2498)宣布，推出HTC Desire 20 pro全新配色HTC Desire 20 pro晶耀綠，即日起上市開賣，HTC Desire系列首款搭載五鏡頭的智慧型手機，包含四鏡主相機與高畫質自拍前鏡頭，主打國民機款，盼透過新色的加入，延續市場買氣。

宏達電表示，HTC Desire 20 pro搭載四顆相機主鏡頭，包含4800萬像素與f/1.8大光圈的主攝像鏡頭、超廣角鏡頭、與最近距離25mm的超微距鏡頭，另一方面，HTC Desire 20 pro搭配2500萬像素的自拍前鏡頭。HTC Desire 20 pro同時也配備HTC Desire系列手機史上最大的6.5吋螢幕，以及超過90%超高螢幕占比的19.5：9全螢幕，此外，HTC Desire 20 pro採用5,000 mAh超大容量電池，容量不僅較HTC Desire 19+多出30%，同時也是HTC史上配備最大電池容量的Desire系列手機。

HTC Desire 20 pro除本次推出的新色「晶耀綠」，另有「墨晶黑」與「靚澈藍」共三種顏色予消費者選擇，建議售價為8990元。於HTC專賣店、HTC網路商店以及全台中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)及台灣之星門市同步開賣，消費者可依照個人需求選擇最適合自己的資費方案。

(時報資訊)