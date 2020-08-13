美系外資出具台股策略報告，看好華碩(2357)主機板和電競筆電銷售占比提高、手機事業虧損收斂及成本管控得宜，將華碩升評至「加碼」，目標價有給270元及290元。

華碩Q2受惠PC終端需求強勁，營利率優於預期：一、華碩NB營收受惠WFH強勁需求而成長至552.5億元，季增44.5%，年增20.6%。二、板卡產品表現亦優於預期，成長至252.5億元，季增21.7%，年增55.4%。若包含非品牌事業之合併財務數字，Q2營收922.7億元，毛利率17.3%，且因營業費用控制得宜，營業利益跳升至50.8億元，年增175.8%，且因有前季的匯兌損失回沖，業外利益貢獻約22.6億元，推升稅後淨利至53.2億元，稅後EPS 7.2元，創8年來同期新高。

華碩執行的三大策略：一、因應市場動態變化：疫情使得Q1供應鏈斷鏈、Q1底慢慢恢復、Q2封城導致整體PC需求量成長。二、擴張市場：亞太地區的印度、中南美洲都有不錯成績。三、聚焦可以成長的區域：包括Gaming、Education、商用、Creator在先前佔比都較低，這次都有快速成長。

華碩認為，過往可能一個家庭一台電腦就夠，但新冠疫情創造了新常態，遠距需求會使得家庭添購到一台以上的電腦。若美國從家戶平均1台提高至1.1-1.2台，出貨量會增加390-650萬台，約增加16-27%；若歐洲從平均0.6台增長到0.7-0.8台，出貨量增加至630-1000萬台，因此PC需求長期會有Double-digit的成長。

(時報資訊)