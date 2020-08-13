高雄建商永信建(5508)上半年EPS 0.88元，第3季新成屋「翡翠流域」將開始銷售，受惠高雄房市現況熱絡，法人樂觀預期下半年業績表現將超越上半年，全年度EPS將重回成長軌道。

永信建「松青大鎮」即將完銷，目前只有6戶待售，潛在營收貢獻約有1億多元；總銷20億元的「天睦」，銷售5成多；6月剛完工的「孔宅大鎮」已售3、4成，這兩筆個案都將是下半年業績來源。另外，總銷36億元的新成屋「翡翠流域」最快第3季底、第4季加入營運貢獻。

法人指出，目前永信建在手的待售成屋約68億元，已售有7億元，將是下半年營收動能，「翡翠流域」一案若是能順銷1/3左右，今年全年度營收可望落在25～30億元，總銷18億元的地上權案「R5新世紀」年底若能完工，業績將再添一筆新活水。永信建今年配發1.8元現金股利，即將在9月2日除息交易。

永信建第2季營收6.24億元，季增1.07倍、年增44.44%，毛利率高達到31.53%，為近4季最佳，EPS 0.68元，亦是季增、年增表現；上半年EPS 0.88元，略優於去年同期。

(時報資訊)