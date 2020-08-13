柳營奇美醫院護理師蕭嘉鳳5年內2度在搭電車通勤時救回昏厥病患，同事都叫她救命天使。（莊曜聰攝）

院長黃順賢贈送寫著「活力」的墨寶，回送給陳老先生。（莊曜聰攝）

家住台南善化的柳營奇美醫院護理師蕭嘉鳳，日前搭電車通勤時，在月台發現一位老伯昏厥已無生命跡象，她檢查後立刻使用自動體外心臟電擊（AED），再與同事及台鐵員工接力CPR，老伯也在5分鐘內恢復呼吸心跳，送醫後幸運保住性命，這已經不是第一次，5年前蕭嘉鳳就曾在電車上救回一名昏倒民眾，同事都説她是救命天使。

77歲的陳老伯曾做過心導管繞道手術，心臟也裝了3根支架，日前他要帶老伴都台中沙鹿看病，到善化火車站搭車，從停車場一路走到車站，就差一步要踏上月台，沒有預兆，人就失神倒了下去，還有一旁陌生民眾見狀出手攙扶，不然若跌下樓梯恐怕不妙。

此時蕭嘉鳳與放射師同事林宏吉、蔡家駿在後方見苗頭不對，上前查看，發現已無呼吸心跳，立刻請人通報119，並取來AED電擊，再與同事及台鐵站務人員4人接力CPR，現場熱心民眾也不斷安撫老伯妻子，5分鐘後患者恢復呼吸心跳，送永康奇美醫院，現在已經出院，身體已無大礙。

37歲的蕭嘉鳳在柳奇門診部服務近15年時間，平常醫院都會定時進行急救及相關訓練，所以在遇到突發狀況時才能派上用場，把病患救回來就是最開心的事情。

柳奇急診部部長王思進表示，民眾若遇到類似狀況，應馬上求援，119消防人員也會依狀況線上指導急救方式，平時也可學習CPR技術，把握黃金救命時期。

13日陳先生與女兒專程到柳營奇美醫院表達感謝，院長黃順賢也贈送寫著「活力」的墨寶祝願陳先生健康，現場也切蛋糕象徵重獲新生，場面溫馨。

(中時 )