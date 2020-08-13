蔡英文總統今接見「社團法人中國工程師學會109年度各項獎章得獎人及陪同人員」時表示，政府將加快5G基礎建設的部署，投入資金，並且透過鬆綁法規，來調整技術和資金門檻，活絡市場，強化5G產業的發展。

總統致詞時指出，今天現場的得獎人，有在學校裡為社會培養工程人才的教授，也有在第一線打拚的工程師。

總統說，她除了要恭喜所有得獎人，獲得獎章的肯定，也感謝廖慶榮理事長以及工程師學會，長期推動工程師的國際資格認證、辦理各領域人員的交流，例如組團赴亞洲開發銀行舉辦知識分享研討會，以及與緬甸工程師學會聯盟簽署備忘錄等，非常積極拓展台灣的國際能見度。

總統指出，工程師學會更透過「會士」、「工程獎章」與「傑出工程教授」等十二種獎項的評比，讓許多優秀的人才以及公共工程作品被看見。例如獲得最高殊榮—工程獎章的蔡明祺教授，就是國內馬達技術的權威，曾獲得行政院傑出貢獻獎，以及科技部傑出研究獎，可說是實至名歸。

總統說，此次獲得工程優良獎的桃園中路二號社宅，是桃園首座的智慧綠建築，她去年也曾前往視察，該社宅不僅有長照據點、非營利幼兒園等友善社區機能，還有中央監控攝影機、空調、緊急救援系統，都可以搭配手機APP使用，真的很方便，住戶也都很安心。而從智慧住宅中，將實體建設納入數位設施的做法，都可以看見科技對人類所帶來的改變。

總統提到，過去很多人對工程師的印象，都是戴著黃色安全帽，手上拿著圖紙，在工地現場指揮的人，現在提到工程師，大家就會連結到在螢幕前面，打著鍵盤，寫程式語言的人。事實上，兩者都是工程師，不過這就是時代的改變和進步，如同這次聯合年會的主題，「迎接5G新時代 開創AI新生活」。

總統說，隨著5G的來臨和普及，因為它的「高頻寬」、「低延遲」、以及「大規模聯網」的特性，不論是在智慧交通、遠距醫療、或救災等，相信都會有更加廣泛的應用。

總統談到，她在今年6月出席5G啟用典禮時，就強調5G的開始，不僅是數位建設的新里程碑，5G的應用，更關係到資通產業的競爭，資訊和戰略安全的整備，要全力衝刺。未來也會加快5G基礎建設的部署，投入資金，並且透過鬆綁法規，來調整技術和資金門檻，活絡市場，強化5G產業的發展。

總統也期許所有獲獎人，能夠像工程師宣言所說，努力運用工程技術，追求環境永續發展，創造良好生活品質，造福全人類，讓台灣被世界看見。政府也會和大家共同努力，我們一起加油。

(中時 )