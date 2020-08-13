由I ARCHERY射箭弓場主辦的名人射箭賽「I Archery教練進擊盃射箭賽」，本周六（15日）於國立體育大學射箭場進行，昔日叱吒風雲的箭壇「神鵰俠侶」邱炳坤／周明熙、前奧運國手吳聰義、郭振維及國家隊教練林政賢、劉明煌等大師級箭手都將重出江湖。

這場別開生面的競賽距離為50公尺，與賽8隊不分性別派出三名選手參加團體對抗賽，依參賽人員之總年齡做場次排序，採單淘汰賽制，最受矚目的是「邱比特隊」邱炳坤、周明熙和郭振維，陣中「大雄」郭振維是2005年土耳其世大運個人賽金牌、2006年杜哈亞運團體銀牌、個人賽銅牌和2014仁川亞運個人賽銅牌。

中華企業射箭聯盟會長邱炳坤是1988年漢城奧運、1990年北京亞運國手，1994年廣島亞運、1998年曼谷亞運、2000年雪梨奧運代表隊教練，太太周明熙是1982、1989年世界盃、1988年亞洲盃國手，及1994年世界青年代表隊教練，是箭壇的「神雕俠侶」，也令人期待夫妻倆的表現。

(中時 )