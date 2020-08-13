英籍商人林克穎2010年酒駕撞死送報生黃俊德，遭判刑4年定讞，他在入獄前潛逃出境至今。死者家屬獲賠汽車強制險160萬餘元，承保公司旺旺友聯再向林求償這筆數額，台北地院如數判准，但因林名下無資產，拿到錢的機會渺茫。

林克穎2010年3月25日凌晨在酒店喝到爛醉，回家途中把代駕的酒店小弟趕下車，改由自己開車，卻撞死黃俊德。林2012年12月20日被判刑4年定讞，卻在發監執行前變裝出境，逃回英國，引發國內群情激憤。

事發後，承保汽車強制險的旺旺友聯，於同年4月30日賠償黃俊德父母黃國安、何猜160萬元死亡給付金及掛號、診療費2320元，旺旺友聯並提民事訴訟代位求償，主張林克穎是酒駕肇事，依《強制汽車責任保險法》規定，應負擔這筆賠償金。

因林克穎已潛逃出境，本件民事庭從未現身，也未提出書狀作任何聲明或陳述，北院調查一切法律要件都沒問題後，求償金額160萬2320元如數判准，訴訟費用也由林負擔。

不過，除強制險以外，北院2013年2月判林克穎須另賠755萬餘元，英國皇家高院2014年5月23日也判林須賠償908萬元，法務部曾聘請私家偵探清查林的英國財產，卻發現他名下無資產，疑似已脫產，因此旺旺友聯即使勝訴，恐怕也拿不到錢。

我國法務部、外交部曾向英國請求引渡林克穎，2014年愛丁堡地方法院判林必須引渡回台服刑，林以台灣監獄環境太差，不符合歐洲人權公約標準為由提起上訴，2016年9月蘇格蘭高等法院逆轉改判不必引渡。

後蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院2017年6月28日發回重審，但蘇格蘭高等法院2019年6月6日仍維持不予引渡判決，蘇格蘭司法院研議後決定不上訴，並函文告知我方，因此林確定不會被引渡來台。

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(中時 )