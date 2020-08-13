警察工作不僅辛苦又危險，責無旁貸的工作，既要維護社會治安保護人民，是大家對於他們的託付。但在《爆怨公社》就有網友轉發一則來自地方社團臉書的貼文，內文表示，有一名網友因藍芽耳機不慎掉落排水溝，無助的他只好撥打110，尋求協助，此文一發，立刻引發網友撻伐，「警察不是給你這樣糟蹋的」。

有網友於《我是永和人》的地方社團轉發一則貼文，以人民褓母為題，闡述自己因為藍芽耳機不慎掉路排水溝，似乎是自己撿不到，也找不到其他人可以協助，竟撥打110請求警察協助。原PO說，警察來了之後，顯些有點為難卻盡力，「不因善小而不為」，幫他撿起掉入排水溝的耳機。

警察離開前，還貼心的叮嚀原PO，「快回家洗乾淨」。讓他直呼，「這是我們心中警察的好榜樣，有你真好。」字字句句都表露了對警察的感恩之情，但此舉動被廣大的網友相當憤怒，其中一名網友轉發自《爆怨公社》，表示，「警察真的不是這樣用的！這種事居然好意思報警！」

有網友藍芽耳機掉落排水溝，打110請求協助。(圖／爆怨公社)

其他網友也留言表示，「下次在外上廁所沒衛生紙是不是也要叫警察？」、「傻爆眼！警力資源是這樣給你浪費的嗎？」、「好警察，卻有麻煩的市民」、「這耳機主人一定是美女」等留言。原PO疑似是遭到大批網友撻伐，無法承受壓力，原文已刪除。

不過也有網友分享自己在賣手機，得知客人是警察的情況下，便隨口說了，「是人民保母耶」。豈知那位警察表示，自己非常不喜歡這句話，對他們來說是種困擾，他認為身為警察應該是維持社會秩序，而不是處理感情糾紛，甚至是幫忙抓小動物等問題！

(中時新聞網)