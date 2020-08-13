近日大陸網路瘋傳一段高中男師與小他20幾歲女學生「交纏」的不雅片，片中男師與膚色白晰的女學生，以「女前男後」姿勢，站在全身鏡前狂野自拍。男主角遭起底是江蘇鎮江某高中康姓老師，不過該女學生已畢業，不能算是師生戀，而「四腳獸片」之所以外流，據傳是女生的男友看到影片後惱羞成怒，憤而傳到群組。

這段78秒「激情動作片」，近日在江蘇鎮江市當地微信群組內流傳，並配文「我的高中老師，聽說找了個小三。」。事件發酵後，康姓老師也在網上回應：「本人離異，於2020年初跟女當事人經過一段時間了解後，建立戀愛關係，並逐漸取得雙方家庭認可，從戀愛關係正往下一步發展。」他表示，已經報警處理，若再有不實謠言，將交給司法處理。

警方表示，女學生的25歲潘姓前男友，在手機發現影片後極為不滿，因此將不雅片散播出去，他已經到警局自首，案件進一步調查中。儘管如此，仍有家長擔憂老師不適任。

對此，校方也作出回應說，該教師拍攝不雅影片，已違背社會公序良俗、教師師德與損害教師形象，學校黨委、校長室迅速召開專題會議，若查屬實，絕不姑息。

(中時新聞網)