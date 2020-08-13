從出道就一直被說撞臉宋仲基和呂珍九的金旻載，演過韓流女神崔智友的兒子，還客串《鬼怪》李棟旭前世引起討論度，真正備受矚目是在《浪漫醫生金師傅》裡的朴恩卓護理師的角色，尤其與蘇珠妍甜蜜互動，提高了觀眾的好感度，金旻載原本外貌就給人一種清新的氣質，當他決定接拍《你喜歡布拉姆斯嗎》裡世界級的鋼琴家朴俊詠，讓喜愛他的觀眾們期待可以看到不同以往的魅力。

金旻載曾在綜藝節目提到因為喜歡音樂，所以中學時與朋友一起上過實用音樂學院，參加經紀公司的選拔當了4年練習生，他的舞蹈實力被好友防彈少年團V認證過。「寶藏男孩」金旻載出道短短五年，和多位大牌合作過，會跳舞、會RAP、會製作音樂、會彈鋼琴，唱過韓劇《機智牢房生活》等OST，也當過音樂節目主持人，初出茅廬就因《浪漫醫生金師傅》得過演技大賞新人獎，未來前途不可限量。

在劇中金旻載飾的「朴俊詠」為2013年首位在蕭邦國際鋼琴比賽上得到第一名的韓國鋼琴家，經紀公司透露金旻載為了完美呈現舒曼的〈夢幻曲〉，開拍前不分晝夜地練習，從預告片中可以看出技巧和純熟度可與專業鋼琴家媲美，演技方面，金旻載以往走陽光路線，這次卻要飾演一個多愁善感的年輕人，比起自己的心痛和悲傷，更先照顧到別人的心情，常常隱藏自己的內心與欲望，角色的心情轉換也是一大看點。

《你喜歡布拉姆斯嗎》主要是講述在夢想和現實、愛情和友情的界限中彷徨的一群29歲年輕人的故事，一起揮別令人傷心的過去，最終找到各自幸福，是一部古典音樂浪漫電視劇。《你喜歡布拉姆斯嗎》將於9月3日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定9月12日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時新聞網)