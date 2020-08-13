雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順。（李柏澔攝）

達德／允能公司於雲林四湖外海進行風場鑽掘以及海底電纜鋪設作業，過程中大型工作船嚴重擾動及破壞海床，造成大量魚類死亡。（李柏澔攝）

達德／允能公司計畫在雲林縣近岸海域密集興建80座大型離岸風機，但是劃設風場預定海域與雲林在地漁民重要傳統漁場高度重疊，除了是瀕臨絕種的台灣白海豚棲息地，也威脅到烏魚、白鯧、竹午等珍貴漁產，引發風機集團與漁民的嚴重衝突，今(13)日漁民特地北上召開記者會，高喊「風場退出漁場」。

今年6月起，達德／允能公司於雲林四湖外海進行風場鑽掘以及海底電纜鋪設作業，這片海域的主要作業漁民不僅未獲告知完整資訊，且過程中嚴重擾動及破壞海床，造成大量魚類死亡，7月7日更發生平台拖船與漁船對峙事件。

據現場協會指出，目前整個雲林漁會有近1200艘的漁船，但當中真的有出海的可能只有700多艘(含沿岸養殖者)，其中近海捕撈船隻僅約100艘，但因為數量少，在環評審查過程的權益和問題都沒有被顯現。

雲林縣近沿海作業漁船協進會理事長李平順表示，主要海域的漁民不僅在環評過程中完全無法得知、參與，施工前所召開的說明會，漁民是在施工船進駐時才發現當地漁民的傳統漁區已受到威脅，當80座大型風機開始施工，未來可能面臨20年無烏魚、白鯧等珍貴漁獲的困境，強調拒絕達德／允能公司的任何補償。

雲林漁民林全發表示，之前的協調會議上有4位身分不明人士混入漁民當中參與，幸好漁民及時警覺通知警方處理，才發現這群不明人士還預藏刀械進入協調會，最後才向警方坦承為達德／允能公司委託處理漁民協商事宜的包商公司，不僅讓人質疑達德／允能公司的企業信譽。

青年漁民許秦源指出，雲林近沿海主要魚產之珍貴及豐富，例如烏魚、白鯧、竹午等，不僅一年四季有著不同且多樣的魚種迴游固定來報到，其中冬天的烏魚季更是每年的重頭戲，他說，自己平均一年可以賺幾十萬自給自足，要的不是短暫的補助或是賠償，而是永續的漁業、安全的漁場。

環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞表示，本案的環境影響評估早在2018年就通過，如今風機以進入籌設施工階段才引爆重大爭議，突顯出能源開發應依法嚴守環評相關程序正義的必要性，如此可避免漁民權益受損以及綠色能源轉型政策蒙上陰影。

(中時 )