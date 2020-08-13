白俄羅斯因為9日的爭議性總統大選，許多民眾因不服大選結果，已經連續3日發生暴亂，當地警方介入後，對示威民眾動用槍枝，3日來已經有6000多人遭到警方逮捕。

根據國外媒體《法新社》報導指出，在9日白俄羅斯總統大選時，執政長達20多年的白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）聲稱自己壓倒性的獲勝，贏得第6個總統任期。但民眾卻質疑魯卡申柯是透過做票的方式，才贏過競選對手哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya)，於是不少民眾走上首都明斯克（Minsk）街頭示威抗議。

而自抗議爆發開始，就有媒體目擊鎮暴警察對示威民眾動用橡膠子彈、閃光但、催淚瓦斯，無差別的對民眾使用武力。同時警方也封鎖多個城市的市中心，並且限制交通。但在3日晚間，仍在25個城市鄉鎮發生示威行動，單是3日，就有接近1000人遭到警方逮捕拘留。而這三天的示威抗議，白俄羅斯警方也逮捕6000多位示威抗議的名眾。

根據《路透社》報導指出，對白俄羅斯警方武力鎮壓抗議民眾的行為，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）極力譴責動用暴力對付和平抗議者。白俄羅斯籍的諾貝爾獎(Nobel Prize)得主亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich)也呼籲魯卡申柯(Alexander Lukashenko)應自主下台。

但根據《BBC》報導指出，魯卡申柯面對民眾的抗議，卻表示不會允許在白俄羅斯上演烏克蘭「廣場革命」。（備註：烏克蘭「廣場革命」發生在2013至2014年期間，當地民眾佔領烏克蘭首都基輔獨立廣場93天，逼迫親俄總統下台。)

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(中時新聞網)