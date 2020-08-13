一名林姓軍人於服役期間，休假在花蓮新天堂樂園遊玩，搭乘手扶梯時，前方張女身著短裙，林男色心大發，竟拿出手機偷拍裙下風光，張女驚覺有異，確認遭偷拍後報警提告。花蓮地院日前審結，林男被依妨害秘密罪判處拘役40天，可易科罰金。

現已退役25歲林姓軍人，今年2月初服役期間休假自宜蘭到花蓮遊玩，在新天堂樂園搭乘電扶梯自1樓往2樓途中，看見前方張女身材曼妙、雙腿修長，又著用超辣短裙，竟起邪念大膽拿出手機偷拍張女裙底風光，並攝得多張女大腿內側及內褲等隱私部位。

張女當場感到不對勁，大聲遏止林男，並請賣場保全協助，確認遭偷拍後立即報警；警方到場後，林男自知難逃法網，主動交出手機供員警查看，承認因一時好奇，才會偷拍張女的裙底風光。

日前經花蓮地院判決指出，林男用手機竊錄女性身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，對被害人身心造成不安，破壞社會善良風俗，林男犯案後坦承犯行，並有意與張女和解，但張女無意願，故雙方未達成和解。

花蓮地院表示，審酌被告林男犯後態度保持良好，且案發後未逃離現場、主動接受調查；最後判處40天拘役，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

(中時 )