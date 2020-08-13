高雄前市長韓國瑜，會為黨籍市長候選人李眉蓁站台嗎？國民黨台南市議員謝龍介直言，韓國瑜對站台輔選「義無反顧」，韓本人是很重感情的人，保證「不會讓大家失望」，並透露這幾次輔選，遇到多位計程車司機跟他說，感受最深的就是韓團隊把高雄的路鋪平了。

謝龍介昨(12日)接受《TVBS》政論節目「新聞大白話」電話專訪，對於民進黨對手陳其邁批評，「被罷免團隊怎麼可以出來輔選，並再脫口提及罷免團隊不能輔選」，謝龍介說，他認為「陳其邁是有點亂了，講這個話較不得體」，競選團隊跟韓國瑜方面不斷在聯絡，他也認為，韓站台對李眉蓁選情當然是加分的。

對於有些韓粉疑慮，藍營「何必再找韓國瑜出來，讓民進黨嘲弄，打擊？」謝龍介說，韓國瑜2018年剛下來選高雄市長時，李眉蓁父女也是出錢出力，跟韓國瑜是很交心的，但韓也是憂心影響李選情，出席與否會交由李團隊評估，他輔選到底合不合適。

主持人錢怡君再問及，「韓國瑜『義無反顧』基本上是首肯了嗎？」，謝龍介表示，「4天前韓國瑜已懇請市府團隊到高雄輔選，雖然現在還沒決定會不會到場」，但謝龍介也保證，「該來的人都會來，一定會讓大家有期待，不會讓大家失望」，「選前之夜」週五當天，他也會在場主持。

謝龍介更透露，這次團隊掃街看到相當特別的景象，許多計程車司機搖下車窗向團隊比讚加油，搭計程車時更有運將告訴他，罷免韓國瑜時，他們都沒有去投罷免票，謝龍介疑惑反問，「不可能啊，不然怎麼會有這麼多罷免票？」。運將說，幾乎每個司機每天跑1-200公里，感受最深的就是韓團隊，把高雄的路鋪平了。

且讓謝龍介更有感的是，他覺得過去計程車司機是比較傾向民進黨的，但這次掃街，遇到停下來加油喊讚的計程車司機，和過去(2018年)前比起來真的多太多了。

(中時新聞網)