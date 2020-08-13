日本美食物產展跨海直送北海道特級貝柱、薄鹽鮭魚等名物。（王文吉攝）

日本美食物產展跨海直送味增等名物，讓消費者滿足「偽出國」血拚乾癮。（王文吉攝）

日本美食物產展跨海直送和果子等名物，讓消費者滿足「偽出國」血拚乾癮。（王文吉攝）

日本美食物產展跨海直送新潟物產，讓消費者滿足「偽出國」血拚乾癮。（王文吉攝）

日本美食物產展開幕式邀請東海大學現代舞蹈社擔任開幕舞蹈表演嘉賓。（王文吉攝）

偽出國血拚！豐原太平洋百貨13日起舉辦為期14天的日本美食物產展，跨海直送北海道特級貝柱、金山寺味增、沖繩帶殼鮑魚等名物，另有岡田漆藝、光南銀器、古玩陶等精緻工藝品，並搭配「大正好食節」主題，重現大正年代傳統與現代、日式與西式融合的氛圍。

日本美食物產展開幕式邀請東海大學現代舞蹈社擔任開幕舞蹈表演嘉賓，搭配大正時代主題，演出近期爆紅的動漫神作「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」，表演者化為故事中的角色，華麗動感演出搏得熱烈掌聲。

在揭幕儀式中，由太平洋百貨行銷部副理林幽蘭邀請與會的市議員陳清龍、陳本添等一同駕駛「大正物產列車」，一節一節的車廂穿越由花串成的拱橋，象徵將火車駛向日本大正時期，也祈願日本物產展能順利成功。

林幽蘭表示，豐原太平洋百貨將最優質的日本物產帶至商場，讓民眾不必出國就能夠享有宛如置身於日本的購物體驗。另外，本次初登場包含傳承歷史的精緻工藝品「岡田漆藝」、結合創意與文化的「古玩陶」。

另有眾多日本特色美食，包括必吃的烤魷魚、鬆餅、新鮮海產，還有首次登場的「日本名品酒會」及嚴選大阪的美味麻糬商品。展場搭配日本七夕節日，布置七夕笹竹許願牆，只要合照打卡上傳至臉書就可以抽日本物產展商品兌換券。

周末除了有前進甲子園、撈魚趣等體驗活動外，還有日本大正時期興起的傳統服飾「袴」體驗，有別於以往的和服體驗，換上「袴」，更能感受大正時期融合傳統與現代的日式風情

(中時 )