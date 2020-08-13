前總統陳水扁女婿趙建銘及他的父親趙玉柱因涉台開案遭檢方起訴，台灣高等法院更五審先前開庭時，趙玉柱在法庭外氣憤難消一直抱怨自稱冤枉，今又聲請調查證據，檢方質疑對方拖延訴訟；合議庭預訂下周再開庭後將審結。

台開案起因「三井宴」，2005年趙建銘被控受邀到三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫手賺取高額暴利。

趙建銘一審被判刑6年，法官引用「竊鉤者誅，竊國者侯」將趙建銘重判，二審到更二審都改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元，將趙建銘改判4年，趙玉柱3年8月，但更三審判決又遭最高法院撤銷；趙玉柱另因侵占罪確定，已服刑出獄。

更四審改將趙建銘判刑3年、趙玉柱判刑2年，併科罰金5000萬，罰金可易服勞役折算，經最高法院發回後，更五審密集審理，預訂下周20日最後辯論程序，全案審結後定宣判期日。

(中時 )