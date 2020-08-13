香港機場管理局13日宣布於2020年8月15日至10月15日期間，由大陸機場出發的旅客可經香港國際機場轉機／過境到其他航點。據港媒報導，港航運交通界議員易志明13日指出，有關措施是為了協助大陸到海外升學的學生，香港機場亦可藉此恢復部分活動，對機場收入有幫助。

在新措施下，過境旅客必須持有兩程登機證，並獲目的地確定能夠入境，方可經港轉機，機場方面亦會將轉機旅客分隔，到港轉機時在指定範圍等候。易志明認為，若大陸疫情受控、轉機人士符合程序，上述安排可以接受，他亦相信有關措施可令香港機場有所活動，增加收入，是利民措施。

陸路運輸方面，他透露現時跨境貨車司機每3日要做一次核酸檢測，交付貨物後要在8小時內回港。疫情下不少跨境貨車司機更需開「吉車」來回兩地做檢測，令實際貨運量和收入減少，希望政府為業界提供更多援助。

他又認為，大陸當局雖已視乎貨運路途作放寬，惟現時最大問題是1000多名長居於大陸的香港司機。他們運貨後不獲准於大陸過夜，而在港又沒有居所。他建議大陸當局可視乎房產證等證明，對有關司機寬鬆處理。

(中時 )