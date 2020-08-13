記憶體模組廠宇瞻(8271)12日舉行法說會，總經理張家騉表示，因疫情不利經濟活動，整體需求受影響較大，記憶體市況轉為供給大於需求；受到產品現貨價轉跌以及營收下滑，記憶體模組廠第二季獲利預估都將比第一季下滑，今早股價表現弱勢。

總經理張家騉於會上表示，上半年因疫情影響智慧型手機需求，但帶動資料中心、筆電等需求；公司於上次法說會時，對記憶體展望原本樂觀，但疫情令全球經濟活動受影響，尤其消費型產品受影響大，DRAM市況已自第二季起轉為供過於求，恐影響至2022年的上半年；NAND Flash則是從7月起轉為供給大於需求的狀況。

宇瞻第二季營收16.92億元，毛利率降至16.5%，淨利歸屬母公司業主5698萬元，基本每股淨利0.57元，低於第一季的高檔每股獲利1.53元。上半年營收36.56億元，年減2.11%；毛利率19.26%，仍高於去年同期的16.51%；淨利歸屬母公司業主2.11億元，年增49.32%；基本每股淨利2.1元，優於去年同期的1.41元。

已公布的另一家記憶體模組廠廣穎(4973)第二季轉虧，單季營收9.2億元，年增1.4%；毛利率降至7.21%，營業淨損0.48億元，單季淨損0.5億元，每股淨損0.78元。上半年營收19.71億元，相較去年同期成長近10%，毛利率13.48%，稅後淨利為0.11億元，EPS為0.17元，低於去年同期的0.42元。

2020年第二季是世界各國受疫情影響最深的期間，通路經濟活動諸多停滯，全球零售端飽受疫情影響，需求不振，導致終端價格下跌，壓縮獲利空間。

記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等第一季獲利均攀高，預期第二季獲利也將比第一季下滑。

(時報資訊)