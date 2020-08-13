味全(1201)今上半年包括果汁、鮮奶、咖啡類等飲品銷售都較去年好，今上半年營收85.91億元，營業毛利24.45億元，毛利率28.47%，營業淨利1.75億元，營益率2.04%，稅前盈餘9683.3萬元，合併稅後盈餘1.08億元，EPS 0.21元。

展望第3季，持續高溫的情形下，市場對飲品需求仍高，加上中元節即將來臨，中元促銷戰在各通路陸續開打，對味全第3季業績將有正面的貢獻。味全今年除了「農榨」品牌推出鳳梨、蜂蜜檸檬兩款新口味外，也首次推出氣泡水新品搶市，希望第1年就搶下10％的市占率。

味全大陸區營收去年再創新高，今年受疫情衝擊影響上半年的表現，隨著疫情緩和，後疫情時代「宅經濟」發達，味全加強O2O布局，加上進入下半年旺季，預估大陸地區全年營收仍可望較去年微幅成長。目前除了杭州與廊坊廠外，生產果汁的廣州廠今年8月可望投產，蘇州廠恐將等到2022年完工投產。

(時報資訊)