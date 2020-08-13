前總統李登輝7月30日辭世，明天在濟南教會舉行入殮火化禮拜後，車隊將繞行總統府一周最後巡禮，再送往台北市第二殯儀館火化，98年歲月，劃下句點。

據了解，目前規劃明上午6時30分，移靈車隊將會前往台北榮總載運李的遺體，車隊行經石牌路、天母西路、中山北路、新生高架、金山南路、濟南路、中山南路，抵達濟南教會。

儀式結束後，載運李登輝遺體的車隊將繞行總統府一周，從濟南教會出發，經中山南路、忠孝東路、林森南路、仁愛路、凱達格蘭大道、重慶南路、貴陽街、博愛路、寶慶路、重慶南路，繞行總統府一圈，再沿愛國西路、羅斯福路、新生南路、辛亥路，前往第二殯儀館火化。

總統府發言人張惇涵今表示，明天將進行的治喪事務為李登輝家族內禮拜，為尊重家屬，相關細節不對外公開，也不會發布新聞。至於期間交通及安全等相關安排部署，各單位會全力協助家屬，辦理相關事宜。

李登輝7月30日辭世，李登輝治喪相關事宜，總統府日前表示，工作小組尊重李登輝生前宗教信仰及家屬意願，預計8月14日於台灣基督教長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜後，於台北市立第二殯儀館火化。

濟南教會與李登輝家族淵源頗深，獨子李憲文辭世在濟南教會舉辦告別追思儀式，李登輝生前最疼愛的孫女李坤儀也是在濟南教會完成終身大事，而這場儀式，僅限家屬與至親好友參加。

(中時 )